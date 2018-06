Wellendingen Bereit für England

Die Schüler hatten sich außerhalb des Unterrichts in einem speziellen, sechswöchigen Kurs der Volkshochschule unter Leitung von Dozentin Christa Schlotter auf die anspruchsvolle Englisch-Prüfung "Preliminary English Test (PET) for Schools" vorbereitet. Schriftlicher Ausdruck, Lese- und Hörverständnis sowie mündliche Sprachfertigkeit auf dem Kompetenzniveau B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen werden bei diesem Examen getestet. Das Zertifikat bescheinigt erweiterte Grundkenntnisse der englischen Sprache und eine angemessene Anwendung in alltäglichen Situationen.

Sophie Beck, Jakob Benne, Jasmin Kraft, Janja Koch, Diana Thomas, Sabrina Roth, Kai Hermle, Jule Dreher, Marie Grimme, Fabian Lickfett, Pauline Jopp, Alena Motruk, Constanze Schweizer, Lea Schneider, Franziska Reutter, Antonia Perasovic, Dilara Yurt und Katrin Mattes haben die Prüfung erfolgreich abgelegt.

Im kommenden Schuljahr wird von der Volkshochschule ein PET-Vorbereitungskurs für Realschüler angeboten. Der Kurs beginnt im Januar.