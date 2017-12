Wellendingen Bekenntnis zu Wellendingen und Mitarbeitern

Claudia Hankiewicz wird als Allround-Kauffrau für die gesamte Korrespondenz eingesetzt. Neben Leergutverwaltung und Angebotserstellung ist sie für die Telefonzentrale verantwortlich. Ralf Butschek: "Sie kann als gute Seele des Unternehmens bezeichnen werden und ist eine zentrale Anlaufstelle in unserem kaufmännischen Büro."

Tragende Säulen

Der Geschäftsführer bezeichnete Markus Skopek und Markus Merkl als tragende Säulen im Unternehmen. Markus Skopek hat im Februar 2006 seine Ausbildung zum Werkzeugmacher abgeschlossen. Er bestand fünf Jahre später die Prüfung zum Industriemeister. Seit 2001 leitet er den Bereich Fräserei. Und er ist im Werkzeugbau Bindeglied, Ansprechpartner und Koordinator. Außerdem ist er seit Jahren Vorsitzender des Prüfungsausschuss der Handwerkskammer. Er schaue, so Butschek, über den Tellerrand hinaus und halte den Betrieb technologisch "up-to-date".

Markus Merkl hat im Februar 2006 seine Ausbildung zum Werkzeugmacher als Innungssieger im Mechaniker-Handwerk abgeschlossen. 2001 hatte er den Abschluss zum Techniker gemacht. Seit 2006 ist er Konstruktionsleiter bei Paul Hafner und trat damals die Nachfolge des profilierten Konstruktionsleiters Riedlinger an. Laut Butschek habe er dessen große Fußstapfen "fachlich und menschlich in kurzer Zeit ausgefüllt".

Günther Weckenmann hat seit 40 Jahren die Entwicklung der Firma Paul Hafner begleitet und mitgestaltet. Er hat noch die Zeiten erlebt, als die Firma in der Dorfmitte als Werkzeugbau mit angeschlossener Kleinserienfertigung am Markt präsent war. Er habe Anfang der 90er-Jahre beim Umzug ins neue Firmengebäude angepackt und diesen Kraftakt ermöglicht. Und er habe die Entwicklung zum Automobilzulieferbetrieb in den vergangenen 20 Jahren mit Fleiß und Engagement begleitet. Ralf Butschek: "40 Jahre Betriebstreue ist speziell in der heutigen, schnelllebigen Zeit eine außergewöhnliche Leistung."

Ralf Butschek sprach außerdem über das wirtschaftliche Umfeld, das sich in den kommenden Jahren noch rasanter verändern werde. Eine Veränderung bringe die Diskussion über den Zuwachs bei der Elektromobilität. Obwohl der Anteil des Verbrennungsmotors in 15 Jahren noch einen beträchtlichen Anteil am Gesamtmarkt haben werde, müsse sich das Unternehmen dem neuen Umfeld stellen.

Weitere Veränderungen, so Butschek, bringe die wachsende Globalisierung mit sich. Bis vor zehn bis 15 Jahren sah sich Paul Hafner fast ausschließlich mit Wettbewerbern aus dem nationalen Umfeld konfrontiert. Heute sei der überregionale Kontakt zur Selbstverständlichkeit geworden.

Nicht in Osteuropa

Entgegen dem Trend, in Osteuropa einen Produktionsstandort zu betreiben, so Ralf Butschek, habe sich die Firma Paul Hafner im vergangenen Jahr entschlossen, weiter in den Standort Wellendingen zu investieren. "Diese Entscheidung war auch ein Bekenntnis für unseren qualifizierten und leistungsbereiten Mitarbeiterstamm."