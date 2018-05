Wellendingen Beifall trägt Musiker rund um die Welt

Mit dem Musicalklassiker "West Side Story" und den Gesangssolisten Stefanie Flaig und Fabian Penalver endete der erste Konzertteil. Der Applaus für diese mehr als gelungene Darbietung der Solisten, aber auch des gesamten Orchesters wollte nicht abbrechen, so dass der Musikverein und die Solisten noch eine bejubelte Zugabe zum Besten gaben.

Hochkarätige Ehrungen

Als Vertreter vom Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen übernahm Heinrich Bettinger etliche hochkarätigen Ehrungen. Ausgezeichnet wurden Manuela Weinmann am Saxophon für 25-jährige Tätigkeit als Schriftführerin, Rainer Hermann an der Trompete für 40 Jahre als aktiver Musiker und 25 Jahre für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein sowie Marcus Höhnle an der Tuba für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft. Heinrich Bettinger war selbst langjähriger Musiker im Wellendinger Verein und richtete wie die beiden Vorsitzenden persönliche Worte an die Musiker. Die Leidenschaft zur Musik, die zahlreichen schönen Stunden und das Engagement, das alle drei Musiker in besonderem Maße für den Verein erbrachten, wurden besonders hervorgehoben. "Ohne Musiker wie sie würde der Verein nicht bestehen."

Im letzten Konzertteil wurden die Besucher dazu aufgefordert, sich gut anzuschnallen und den Flug um die Welt zu genießen. Der Musikverein Wellendingen, unter der Leitung von Xaver Martin, flog mit den Passagieren mit den Stücken "Oregon", "Tirol 1809", "Jungle Fantasy" und "Aladdin" von Amerika über den wilden Dschungel bis in den Orient, nach Persien. Die Zuhörer erhielten unter anderem einen Blick auf den Grand Canyon, sind Elefanten über den Weg gelaufen und konnten einmal einen Ritt auf einem fliegenden Teppich erleben.

Der reichliche Beifall wurde mit gleich zwei Zugaben belohnt. Dann endete der Rundflug um die Welt – und die Gäste landeten wieder wohlbehalten in der Neuwies-Festhalle in Wellendingen.