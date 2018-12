Frittlingen. Ein Fahrfehler aus Unachtsamkeit hatte am Mittwochabend zur Folge, dass ein Autofahrer zwischen Frittlingen und Wellendingen die Straße verließ und mit seinem Wagen im Bach landete. Der 43-Jährige kam laut Polizeiangaben kurz nach dem Ortsausgang Frittlingen mit seinem Wagen nach rechts aufs Bankett. Als er entgegensteuerte, fuhr er über beide Fahrspuren und verließ die Straße auf der anderen Seite. Der Wagen fuhr einen Graben hinab und kam in einem kleinen Bach zum Stehen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 43 Jahre alte Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.