Wellendingen. Nicht genug loben kann die Polizei die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Mörikestraße in Wellendingen. Als bei ihr am Donnerstag eine ältere Dame erschien und sogenannte "Paysafe-Karten" im Wert von 1000 Euro kaufen wollte, wurde die Angestellte misstrauisch und fragte näher nach. Die ältere Frau erklärte, dass sie eben einen Anruf erhalten habe, in dem ihr eine Unbekannte mitgeteilt hätte, dass sie einen Gewinn in Höhe von 45 000 Euro zu erwarten habe. Sie solle jedoch vor der Auszahlung "Paysafe-Karten" kaufen. Die Angestellte schöpfte sofort Verdacht und wies die Rentnerin darauf hin, dass es sich hier offensichtlich um eine Betrugsmasche handele. Diese nahm den Rat an und von dem Kauf Abstand. "Paysafe-Karten" werden laut Polizei im Internet als unbares Zahlungsmittel verwendet. Sie enthalten einen Individual-Code, mit dem auf das Guthaben der Karte zugegriffen werden kann. Betrüger versuchen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an diese Codes zu gelangen. Für die gutgläubigen Opfer ist das Geld damit unwiederbringlich verloren.