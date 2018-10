Wellendingen. Die Hauptübung der Gesamtwehr Wellendingen beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 16 Uhr auf dem Schlossplatz in Wellendingen. Vorgesehen ist, einen tieferen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr in Wellendingen zu geben. In zwei Übungsteilen sollen über die Aufgaben der Feuerwehr vom Brandeinsatz bis zur technischen Hilfeleistung informiert werden.