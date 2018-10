Wellendingen. Die Hauptübung der Gesamtwehr Wellendingen beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 16 Uhr auf dem Schlossplatz in Wellendingen. Vorgesehen ist, einen tieferen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr in Wellendingen zu geben. In zwei Übungsteilen sollen über die Aufgaben der Feuerwehr vom Brandeinsatz bis zur technischen Hilfeleistung informiert werden. Während den Übungen wird das Vorgehen beschrieben und kommentiert. Während der Hauptübung ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Eine Umleitung ist über die Lembergstraße ausgeschildert. Bürgermeister und Kommandant bitten, die Parkplätze am Schlossplatz und vor dem Jugendhaus nicht zu benutzen, da hier die Übungen stattfinden.