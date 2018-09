Wellendingen Auf den Spuren von Hölderlin

Mit einem Sektfrühstück auf dem Schnarrenberg, einem der schönsten Aussichtspunkte über der Stadt, startete die Gruppe in den vollgepackten Tag.

Danach wurden die Teilnehmer im unweit gelegenen neuen Botanischen Garten zu einer Führung erwartet. Die wissenschaftliche Sammlung von mehr als 10 000 Pflanzen dient der Lehre und Forschung an der Universität und natürlich der Erholung für Besucher. Auf einem etwa zehn Hektar großen Gelände finden sich unter anderem Obstbäume, Gebirgspflanzen sowie tropische Gewächse in den entsprechenden Häusern. Nach dieser interessanten Exkursion in die Pflanzenwelt ging es für die Gruppe weiter zur Stadtführung, bei der sie auf den Spuren von Hölderlin wandelten und in engen Gassen die schönsten Plätze der Stadt erleben konnten. Mit einer Stocherkahnfahrt auf dem Neckar ging es zum gemütlichen Teil des Tags über.