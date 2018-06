Wellendingen Alle mit reichlich Adrenalin im Blut

Wellendingen-Wilflingen/Rottweil/Zimmern o. R./Dietingen-Irslingen (dbl). Die Gruppen setzten sich aus sieben Personen aus Wilflingen, sechs Wehrmännern aus Rottweil sowie jeweils einem Kameraden aus Zimmern und aus Irslingen zusammen. Bereits seit April hatten alle Beteiligten zweimal pro Woche bei der neuen Feuerwache in Rottweil geübt und sich auf die Prüfung vorbereitet. Die Feuerwehr Rottweil stellte die Übungsstrecke zur Verfügung. Da beide Gruppen am eigentlichen Termin der Abnahme, dem Kreisfeuerwehrtag in Dunningen, unabkömmlich waren, wurde die Abnahme auf einen neuen Termin verschoben.

Gemeinsam mit zwei Gruppen aus Göllsdorf, die das Leistungsabzeichen in Gold und einer Gruppe aus Dietingen, die das Abzeichen in Bronze nachholten, stellte man sich am Abend des Ausweichtermins den Schiedsrichtern zur Abnahme.

Beim Leistungsabzeichen in Silber sind zwei Szenarien zu absolvieren: ein Brandeinsatz und eine technische Hilfelei­stung. Mit reichlich Adrenalin im Blut meisterten beide Gruppen die gestellten Aufgaben in den vorgegebenen Zeitfenstern von jeweils sieben Minuten mit Bravour. Wobei die zweite Gruppe lange auf ihren Einsatz warten musste, da die Abnahme aufgrund eines Gewitters für einige Zeit unterbrochen wurde.