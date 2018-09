Wellendingen 7,7 Prozent genehmigt

Die Statistiker des Rathauses haben einen ungültigen Stimmzettel, 202 gültige Stimmen und 28 Fehlstimmen registriert. Die Wählerbeteiligung lag in Wilflingen bei 5,3 Prozent (fünf von 94) und in Wellendingen bei 8,7 Prozent (19 von 218).

Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung außerdem dem VfR Wilflingen eine Investitionsförderung in Höhe von voraussichtlich 7500 Euro genehmigt. Das Geld soll im 2019er-Haushaltsplan eingestellt werden. Der VfR will sein Vereinsheim sanieren. Geplant sei, die Außenfassade sowie Türen und Garagentore zu erneuern.

Nach der Vereinsförderregelung seien 25 Prozent der Investitionskosten abzüglich sonstiger Zuschüsse, maximal jedoch 7500 Euro, genehmigungsfähig. Die Kosten der Maßnahme werden auf 30 000 bis 35 000 Euro taxiert. Die Arbeiten sollen zwischen Dezember und Sommer 2019 über die Bühne gehen.

Ein Anliegen ist es Armin Klaiber, auf das Parkverhalten von größeren Gesellschaften, wie unlängst bei einer Hochzeit in der Festhalle, hinzuweisen. Da habe die Gemeinde oberhalb der Halle einen Parkplatz mit 100 Plätzen gebaut, doch geparkt werde beim Friedhof. Er schlägt vor, mindestens fünf Plätze für Friedhofsbesucher auszuweisen. Eine Idee, die der Bürgermeister aufgreifen will. Und er merkt an, dass ähnliche Muster bei Vereinsausflügen oder Skiausfahrten ebenfalls zu beobachten seien.