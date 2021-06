Auch in Albstadt besteht infolge der Corona-Pandemie großer Nachholbedarf in Sachen Schwimmkurse. Badkap-Betreiber "g1" und die Albstadtwerke haben deshalb vereinbart, dass das Wellenbad im Badkap den Vereinen zwischen dem 5. Juli und dem Ferienbeginn für Schwimmkurse zur Verfügung stehen soll – ansonsten bleibt der Innenbereich noch bis zu den Sommerferien für den Publikumsverkehr geschlossen, während das Freibad am Donnerstag, 1. Juli, wieder öffnet.