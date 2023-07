„Welcome to the Fresh” und, auf Deutsch, “Die frische Alternative zum Mitnehmen” sind die Slogans, mit denen Shanta Maria Vogler ihren neuen Takeaway auf dem Areal des Hofguts Domäne bewirbt.

Dass die Namen der Gerichte, Fresh Lunch Bowl oder Fresh Toastie zum Beispiel, englisch sind, die Zutaten gesund und frisch und das ganze mit einem “happy small chat”, also einem freundlichen Schwätzle, serviert wird, kommt nicht von ungefähr.

Lange in Australien gelebt

Die Inhaberin, gelernte Hotelfachfrau und studierte Hotelmanagerin, hat viele Jahre in Australien gelebt und gearbeitet. Und dort heißt es: Früh raus, ordentlich und gesund essen, und dann aufs Board zum Wellenreiten, gute Laune inklusive. Dementsprechend sind auch die Öffnungszeiten, geöffnet ist dienstags bis donnerstags jeweils von 7 bis 14 Uhr.

Smoothies und Kaffee

Vogler, deren Leidenschaft schon immer das Kochen war, bietet ihre Bowls, Raps und Toasties meist in einer vegetarischen Variante und einer Variante mit Hühnchen an. Alles ist frisch, die Zutaten variieren. Hinzu kommen Obstsalate, Kaffeespezialitäten und Smoothies. Bürgermeister Philipp Hahn war vor Ort wünschte Vogler mit The Fresh viel Erfolg: