Welcher Antrag wurde gestellt?: Windkraft in Horb – Verwirrung nach Abstimmungschaos

Die erste Windkraft-Entscheidung im Gemeinderat war schnell klar: Der Bürgerentscheid wird auf 30. November verschoben. Doch bei Windkraft „Teil 2“ gab es Abstimmungschaos.
Seit Wochen wurde in einem nach dem anderen Ortschaftsrat über Windkraft gesprochen. Die einen Gremien teilten mit, dass ihre Orte gar nicht tangiert werden, die anderen zeigten sich besorgt und stellten Forderungen. Der Grund für die Debatten: Die Stadt soll für die zweite Runde eine Stellungnahme für den Teilregionalplan Windenergie des Regionalverbands Nordschwarzwald abgeben. Auf allen Flächen, die letztendlich bestimmt werden, können Investoren Windräder bauen – ohne weitere Probleme. Die einzelnen Gemeinden haben dabei erst einmal nicht viel in der Hand. Die Stellungnahmen haben keine rechtliche Wirkung.