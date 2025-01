Viertklässler müssen sich bald Gedanken machen, auf welche Schule sie im nächsten Jahr gehen möchten. Die Einrichtungen in Balingen bieten Informationstage an.

Für zahlreiche Balinger Schüler endet im Sommer die Grundschulzeit. Deswegen stellt sich für die Betroffenen schon jetzt die Frage: Welche weiterführende Schule soll es sein im Schuljahr 2025/26? Die verschiedenen Schulen bieten Informationstage an. Wann diese stattfinden, erfahren Sie hier.

Der Eltern-Informationsabend am Gymnasium findet am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr in der Mensa Längenfeld statt. Schnuppernachmittag der Kinder ist am Dienstag, 25. Februar, von 14.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr, Eintreffen um 14.15 Uhr in der Mensa Längenfeld. Anmeldelink und Informationen für den Schnuppernachmittag gibt es auf der Homepage des Gymnasiums.

Realschule Balingen

Informationsabend für Kinder und Eltern ist am Donnerstag, 20. Februar, ab 17 Uhr in der Aula der Realschule. (Keine Anmeldung nötig)

Schulverbund Frommern (Realschule und Werkrealschule)

Informationsnachmittag für Kinder und Eltern ist am Dienstag, 18. Februar, um 14.30 Uhr, Treffpunkt: Mensa Frommern. (Keine Anmeldung nötig)

Sichelschule Balingen (Gemeinschaftsschule)

Informationsnachmittag für Kinder und Eltern am Freitag, 21. Februar, Beginn ist um 16 Uhr, Ende um 18 Uhr. (Keine Anmeldung nötig)

Schulanmeldung

Die Schulanmeldung ist vom 10. März bis zum 13. März an allen Schulen möglich. Mitzubringen sind Blatt 3 (unbedingt im Original) und Blatt 4 der Grundschulempfehlung (unbedingt im Original) sowie Ausweis und Geburtsurkunde.