Welche Krankenkasse hat den günstigsten Zusatzbeitrag?

Unfall mit fünf Verletzten Zwei Autos stoßen in Freiburg zusammen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagabend, 19. Dezember, gegen 22.30 Uhr gekommen. er Unfall ereignete sich in der Tullastraße in in Freiburg-Brühl. Dabei wurden mehrere Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt.