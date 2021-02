Welche Aktionen sind erlaubt? Ein Hauch von Fasnetsstimmung in Oberndorf

Kleines Trostpflaster für Narren

Als kleines Trostpflaster bietet die Stadtkapelle einen "Narrensprung fürs Wohnzimmer" an. Hierfür werden am Samstag, 13. Januar, Utensilien für einen kompletten Narrensprung kontaktlos nach Hause geliefert, erklärt der Vorsitzende Michael Westinger. Dabei gibt es die Auswahl zwischen Fasnetstaschen für Erwachsene (zwölf Euro) oder für kleine Narren (sieben Euro). Bestellungen können unter Angabe der vollständigen Adresse bis Sonntag, 7. Februar, 12 Uhr, an kontakt@Stadtkapelle-Oberndorf. de sowie unter Telefon 07423/8 51 72 abgegeben werden. Die Aktion sei bereits Anfang dieser Woche vorgeplant gewesen. Jedoch hieß es zu dem Zeitpunkt laut Stadtverwaltung noch, dass das Ausfahren der Fasnets-Taschen einen Verstoß gegen die gültigen Corona-Beschränkungen darstelle.

Da das Thema in den vergangenen Tagen auch andere Zünfte beschäftigte, sei dies in einer Besprechung der Bürgermeister aus dem Landkreis mit den Ortsvorstehern in Oberndorf noch mal diskutiert worden.

Einen Hauch von Fasnets-stimmung möchte auch die Beffendorfer Hagen-Henker Zunft verbreiten: "Am Fasnetssamstag wird es am Abend einen virtuellen Bürgerball geben, der von Zuhause aus angeschaut und mitverfolgt werden kann", so Patrick Knöpfle, Präsident der Narrenzunft. Zudem sollen das "Narrenblättle" und Fasnetspakete für Narrenkinder verteilt werden. Ob die Narrenfahne im Ort aufgehängt werden dürfe, werde noch abgeklärt.

Unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen können auch die geprägten Schnapsflaschen der Narrenzunft Hochmössingen ausgeliefert werden, teilt die Präsidentin Sabine Pfau mit.