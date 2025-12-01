Weitinger „Bettschoner“: Der „Lugebeutel“ ist wieder auferstanden

Der Weitinger Narrenverein „Bettschoner“ bekommt zu seinen bisherigen Gruppen einen alten Bekannten als weiteren Zuwachs. Vom Narrenring ist er bereits durchgewunken worden.
Der Narrenverein „Bettschoner“ zählt über 550 Mitglieder, davon sind rund 250 aktive Masken- und Hästräger in insgesamt acht verschiedenen Narrengruppen: Bettschoner mit den langen Männern, Bettträger, Jaunerschecken, Blotzer, Urnburghexen, Kanoniere, Tanzgarde und Narrenrat. Und nun gesellt sich als neunte Narrengruppe der „Lugebeutel“ hinzu.