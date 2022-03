1 Einkaufen ohne Maske – das soll ab Sonntag in Baden-Württemberg wieder möglich sein. Foto: © georgerudy – stock.adobe.com

Ab Sonntag, 3. April, sollen Maskenpflicht und 3G-Regeln in Baden-Württemberg größtenteils wegfallen. Wie geht der Einzelhandel in Furtwangen mit den neuen Freiheiten um? VdU-Vorsitzender Florian Klausmann informiert im Gespräch mit unserer Redaktion.















Furtwangen/Gütenbach - Im Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) sind eine Vielzahl an Geschäften aus verschiedenen Branchen vertreten. Vorsitzender Florian Klausmann führt selbst ein Schuh- und Sportgeschäft, hat also reichlich Erfahrungen mit dem täglichen Kundenkontakt. "Diejenigen, die kamen, hatten kein Problem, eine Maske aufzuziehen oder ihren Impfstatus darzulegen." Es sei nur "eine ganz kleine, geringe Zahl" an Kunden gewesen, die "quer gemacht" hätten, wenn man nach einem Impfnachweis gefragt habe. "Wir können auch nichts dafür, wir müssen das kontrollieren", warb er um Verständnis.