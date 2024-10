Weitestes Auswärtsspiel: TSV Frommern muss auf Top-Stürmerin Patricia Hanebeck achten

1 Der TSV Frommern spielt am Sonntag auswärts. Foto: Kara

Die Damen des TSV Frommern treffen beim Gastspiel am Sonntag auf die SpVgg Gröningen-Satteldorf mit ihrer sehr starken Stürmerin.









Link kopiert



FRAUEN VERBANDSLIGASpVgg Gröningen-Satteldorf – TSV Frommern (Sonntag, 13 Uhr). Einen guten Start in die Saison hat die Mannschaft von Petra Linder erwischt. Auch in Abwesenheit der Cheftrainerin gab es am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg der noch jungen Spielzeit. Zum Vergleich: Im vergangenen Spieljahr brauchte man bis zum 11. Spieltag, um diese Marke an Punkten zu erreichen.