Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie am Standort Rottweil wird aufgrund nicht nachbesetzbarer Kassenarztsitze zum 31. März 2025 geschlossen. Weiterbehandlungsmöglichkeit besteht im MVZ Gynäkologie in Balingen.

Weil Ärzte fehlen, wird das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie am Standort Rottweil geschlossen. In Balingen werden deshalb wieder neue Patientinnen aufgenommen.

Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung und in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen getroffen.

Intensive Bemühungen

„Nach intensiven Bemühungen ist es gelungen, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie am Standort Balingen vollständig fachärztlich zu besetzen“, teilt das Zollernalb-Klinikum mit. Dadurch könnten nun wieder neue Patientinnen aufgenommen werden. Zudem bestehe für Patientinnen, die durch die Schließung des MVZ Gynäkologie in Rottweil ohne gynäkologische Betreuung sind, die Möglichkeit, ihre Behandlung in Balingen fortzusetzen, heißt es weiter.

Bei Fragen könnten sich die Patientinnen an frauenheil kunde.bl@mvz-zollernalb.de wenden.

Man freue sich am Zollernalb-Klinikum, nach herausfordernden Zeiten ein Versorgungsangebot anbieten zu können, sodass eine langfristige Betreuung der Patientinnen gewährleistet werden könne.