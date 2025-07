Der erste Hinweis kam vom HBW Balingen-Weilstetten. „HBW verpflichtet Rückraum-Mitte vom Zweitliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen“ – unter dieser Überschrift verkündete der Handball-Zweitligist den Zugang des 25-jährigen Yonatan Dayan.

Der Zeitpunkt der Verkündung war durchaus bemerkenswert, da am frühen Donnerstag noch nicht offiziell bekannt war, wie sich die Mitgliederversammlung der HBL entschieden hat.

Denn gemeinsam mit dem Dessau-Roßlauer HV hatte Hamm einen Antrag auf Aufstockung der zweiten Bundesliga auf 19 Teams gestellt. Grund war die dreiwöchige Planungsunsicherheit durch das späte Wiederholungsspiel zwischen Dessau und Essen. Hamm bewegte sich in dieser Zeit zwischen Liga zwei und drei.

HBL bestätigt Entscheidung am Donnerstag

Kurze Zeit, nachdem der HBW seine Pressemitteilung versendet hatte, sickerte dann durch: Es wird keine Aufstockung auf 19 Teams geben, der ASV Hamm-Westfalen steht damit fast vier Wochen nach dem letzten Spieltag auch offiziell als Absteiger fest.

Das bestätige am Mittag auch die HBL: „Am heutigen Donnerstag fand der Antrag des Dessau-Roßlauer HV 06 im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung in Köln unter den Vertreterinnen und Vertretern des HBL e. V. schon frühzeitig keine Mehrheit. Bereits der Dringlichkeitsantrag zur Erweiterung der Tagesordnung wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Damit musste der Antrag auf Aufstockung der 2. HBL auf 19 Clubs nicht mehr behandelt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

33 Länderspiele für Israel

Wohl auch deshalb war es den Balingern möglich, Dayan – 33-facher israelischer Nationalspieler mit zusätzlicher portugiesischer Staatsbürgerschaft – zu verpflichten. „Nach dem Abstieg des ASV aus der 2. Bundesliga war Dayan zuletzt vereinslos“, schreibt der HBW in seiner Pressemitteilung.

Weniger Druck auf Elias Huber

Von dem neuen Mann erhofft man sich bei den Balingern, dass der Druck auf den derzeit noch verletzten Elias Huber kleiner wird. Die Genesung des Mittelmanns verlaufe zwar planmäßig, „doch bleibt ungewiss, wann er wieder voll belastbar zur Verfügung stehen kann“, so der HBW.

„Mit Yonatan haben wir einen Spielmacher verpflichtet, der in seiner Spielweise Elias ähnelt“, erklärt HBW-Geschäftsführer Axel Kromer. „Seine Qualität und Erfahrung in der 2. HBL werden uns vom Saisonstart an helfen. Gleichzeitig kann sich Elias in Ruhe vollständig auskurieren – ohne den inneren Druck, schon früh wieder eingreifen zu müssen.“

Hin und Her in Liga zwei erschwerte die Transfersuche

Der Geschäftsführer gibt in der Pressemitteilung zudem einen Einblick in den Entscheidungsprozess, der durch die Unsicherheit in der zweiten Liga beeinflusst wurde. „Gerade in der Schlussphase der Saison 2024/25 war lange unklar, welche Teams absteigen würden. Unsere Trainer und ich haben die Entwicklungen aufmerksam verfolgt – sowohl tabellarisch als auch auf dem Spielermarkt – und bereits frühzeitig Kontakt zu Yonatans Berater aufgenommen. Als nach dem letzten Nachholspiel der Abstieg des ASV Hamm feststand, konnten wir die Gespräche intensivieren und die medizinischen Checks sowie Rahmenbedingungen zügig abschließen.“

Zusammen mit U21-Nationalspieler und Winter-Neuzugang Magnus Grupe, der die Saison-Endphase und die U21-WM in Polen verletzungsbedingt verpasste, soll Dayan das Angriffsspiel der „Gallier“ gestalten – bis Stammkraft Elias Huber zurückkehrt.

Dayan, der am Mittwoch die medizinischen Tests absolvierte und beim Trainingsstart am 14. Juli seine Zeit in Balingen starten wird, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich, Teil des HBW zu werden. Ich habe viel Gutes über den Verein gehört und freue mich besonders auf die Stimmung in der Hölle Süd. Ich will meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.“