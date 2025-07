Weiterhin in Liga drei: Der Friesenheimer Fußballprofi Kai Eisele hat einen neuen Verein

1 In Halle erlebte Kai Eisele (rechts) seine bisher beste Zeit der Karriere. Der Friesenheimer wechselt nun von Unterhaching nach Ingolstadt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Der Friesenheimer Fußballprofi Kai Eisele hat einen neuen Verein und spielt künftig für den Drittligisten für FC Ingolstadt – ob als Stammtorwart, ist offen.







Link kopiert



Kai Eisele hat in seiner Karriere schon so manches erlebt. 103 Spiele absolvierte der gebürtige Friesenheimer in der dritten Fußball-Bundesliga und auch im deutschen Unterhaus war er für den Karlsruher SC zweimal im Einsatz. Nun hat der 30-Jährige, der in seiner Jugend über den FC Ottenheim, den FV Sulz und den Offenburger FV den Sprung in die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg schaffte, einen neuen Verein.