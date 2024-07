Weiteres Rätseln um Freiburger Cold-Case: Der Fall Armani jährt sich zum zehnten Mal

1 Hier in Freiburg wurde die Leiche von Armani gefunden. Foto: Ralf Deckert

Am 20. Juli 2014 – vor zehn Jahren – ist Armani, damals acht Jahre alt, vom Spielplatz in Freiburg nicht zurückgekehrt. Schon bald wurde klar, dass der Junge dort ermordet wurde. Doch bis heute rätseln die Ermittler.









Am Abend des 20. Juli 2014 ist der damals achtjährige Armani vom Spielen auf einem Spielplatz im Stadtteil Brühl-Beurbarung in Freiburg nicht nach Hause gekommen. Die Eltern meldeten den Jungen vermisst. Und mussten schon zwölf Stunden später erfahren, dass er nicht mehr am Leben ist. Sein Leichnam wurde am frühen Morgen des 21. Juli 2014 im Stadtteil Betzenhausen von einem Spaziergänger entdeckt. Schnell war klar: Armani ist einem Mord zum Opfer gefallen. Der Junge wurde erwürgt.