Weiteres Gremium gestartet: Neue Kirchengemeinde Südliche Ortenau nimmt weiter Form an

Der Pfarreivermögensverwaltungsrat wurde vom Pfarreirat berufen und hat sich konstituiert. Damit ist das zentrale Gremium für die finanzielle Aufsicht offiziell arbeitsfähig.
Mitte März hatte der Pfarreirat die notwendigen Beschlüsse gefasst. Zunächst wurde die Größe des Gremiums geregelt: Neben der Vorgabe des leitenden Pfarrers als Vorsitzenden ohne Stimmrecht und zwei Mitgliedern aus dem Pfarreirat wurde die Zahl externer Mitglieder entsprechend den ehemaligen Seelsorgeeinheiten auf fünf festgelegt. So umfasst das Gremium acht Personen, wie die römisch-katholische Kirchengemeinde Südliche Ortenau in einer Pressemitteilung berichtet.