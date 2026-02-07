Weiteres Angebot in Friesenheim: Der Oberschopfheimer Jugendtreff wird sehr gut angenommen

Neben dem Jugendbüro in Friesenheim ist seit April des vergangenen Jahres auch wieder Leben in den Keller des Oberschopfheimer Kindergartens St. Elisabeth eingekehrt.
Noch kein Jahr ist es her, dass sich in Oberschopfheim wieder die Türen zum Jugendtreff geöffnet haben. Deutlich haben viele Jugendliche in Oberschopfheim ihr Interesse an einer Jugendeinrichtung signalisiert. Jeden Dienstag ist der Jugendtreff im Keller des St. Elisabethkindergartens geöffnet. Von 15.30 bis 19 Uhr kommen an diesem Tag Kinder und Jugendliche vorbei.