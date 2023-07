Zehn Kämpfe, zehn Siege: Die Bilanz des Lahrers Vedat Deniz in seiner noch jungen Karriere als Profi-Boxer bleibt makellos. Am Sonntag machte er, wie schon mit so einigen Gegnern, beim Kampf um seinen Junioren-WM-Titel in Wiesbaden kurzen Prozess. Sein Gegner Karim Achour Boukari fand sich schon nach zwei Runden auf den Brettern wieder. Für Deniz war es der siebte Sieg durch Knockout. “Mein Gegner hatte schon 15 Profi-Kämpfe und war die Nummer eins in seinem Heimatland Tunesien. Aufgrund der Erfahrung war er gegen mich eher der Favorit. Aber ich hatte den Heimvorteil. Karim war extra für den Kampf aus Tunesien eingeflogen“, erzählt Deniz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Kampf in der Hessischen Landeshauptstadt war für den 24-Jährigen Lahrer das Ziel einer langen Vorbereitung. “Zwei Monate habe ich dafür dreimal am Tag trainiert. Ich hatte nahezu gar keine Freizeit mehr“, erinnert sich Deniz. Nun steht bis September erst einmal kein Kampf mehr auf der Agenda. Von einer Trainingspause kann im Sommer aber keine Rede sein. „Ich werde mein Pensum auf zwei Einheiten am Tag reduzieren. Mich einfach nur entspannen kann ich nicht, denn auch meine Konkurrenz schläft nicht“, so der junge Profi-Boxer. Im Sommer wird er für ein Trainingscamp auch in die Türkei fahren. Im September geht es beim kommenden Kampf dann „nur“ um Ranglistenpunkte und keine Titelverteidigung.

Neben dem Kampf um den Junioren-WM-Gürtel stand für Deniz gegen Boukari noch mehr auf dem Spiel. Mit seinem Sieg hat er sich für den Wettkampf um den Young-Champion-WBC-Titel qualifiziert. Im Oktober geht es für den Lahrer dafür nach Offenbach. Es geht gegen einen Gegner aus der USA. Deniz kann sich dann auf einer großen Bühne zeigen. „8000 Zuschauer werden dort erwartet“, freut sich der Lahrer.

Mit einem Kampf wird es wahrscheinlich noch keine Entscheidung geben. „Mein Gegner kann einen Rückkampf in seinem Heimatland einfordern. Und das wird er, im Falle meines Sieges, sicherlich auch tun“, vermutet Deniz. Seine Karriere als Boxer führt ihn daher vermutlich auf eine große Reise über den Atlantik.

Schon unter den Top 15 in Deutschland und den ersten 400 weltweit

Die Laufbahn als Boxer verfolgt Deniz noch nicht lange. Der gebürtige Lahrer hat sogar erst im Alter von 15 mit dem Boxen bei der Boxstaffel Blau-Weiß Lahr angefangen. Wann immer er möchte, darf er die Räume der Boxstaffel Blau-Weiß in der Mehrzweckhalle zum Training nutzen.

Nach seinen ersten zehn Profi-Kämpfen zieht er eine positive Bilanz: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.“ Auch die Zahlen sprechen für den jungen Profi-Boxer. „Ich stehe in meiner Gewichtsklasse aktuell in den Top 15 in Deutschland. Weltweit bin ich unter den besten 400“, erzählt Deniz. Für einen 24-Jährigen sind diese Werte beachtlich. „Weltweit sind immerhin rund 50 000 Sportler in meiner Gewichtsklasse gelistet“, hält Deniz nicht ohne Stolz fest. Mit dem Young-Champion-WBC-Titel kann es noch weiter nach oben gehen.

Vier Verbände – und vier mögliche Weltmeister

Wenn der Lahrer Vedat Deniz im Oktober um den Young-Champion-WBC-Titel kämpft, geht es für ihn um einen der vielen Titel im Boxen, die sich auf vier Verbände aufteilen. Das World Boxing Council (WBC) ernennt einen Weltmeister – die anderen Verbände World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF) und World Boxing Organization (WBO) aber auch. Wer von diesen Organisationen die wichtigste ist, ist nicht eindeutig zu sagen. Dazu ist jeder Boxverband bestrebt, sich abzugrenzen. Öfters verweigern die Boxverbände die Anerkennung von Titelvereinigungen verschiedener Boxverbände.