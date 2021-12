Lage am Krankenhaus in Freudenstadt spitzt sich zu

1 Ein Corona-Patient wird auf einer Intensivstation versorgt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Angespannte Lage im Krankenhaus: Derzeit befinden sich 23 Covid-positiv getestete Patienten zur Behandlung im Krankenhaus, sieben Beatmete auf der Intensivstation, 15 weitere auf der Isolierstation und zwei Corona-Patienten auf der Kinderstation.















Link kopiert

Kreis Freudenstadt - Ein beatmeter Intensivpatient wurde noch am Freitag in ein Klinikum nach Karlsruhe verlegt, teilt das Landratsamt mit. Zu den vielen Patienten kommen noch zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle im Personal.

Wenige Ausnahmen bei Besuchsverbot

Nach wie vor gilt ein generelles Besuchsverbot im Klinikum in Freudenstadt und in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Horb. Ausnahmen gibt es für die Begleitung von Schwangeren im Kreißsaal, auf der Kinderstation und bei schwerst kranken oder im Sterben liegenden Patienten.

Lesen Sie auch: Komplizierte Einlass-Regeln - Das gilt jetzt für Besucher in Krankenhäusern

720 Infektionen innerhalb einer Woche

Laut der Statistik des Landes vom 28. November sind 69,4 Prozent der Landkreisbevölkerung zum ersten und 67,5 Prozent zum zweiten Mal geimpft; der Landesschnitt bei den Erstimpfungen liegt bei 66,1 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 64,1 Prozent. In der Woche von Freitag, 26. November, bis Donnerstag, 2. Dezember, wurden dem Landratsamt 720 (minus 40) neu positiv auf das Virus getestete Personen gemeldet.

Meiste Neuinfektionen in Horb

Die Betroffenen wohnen in Alpirsbach (plus 31), Bad Rippoldsau-Schapbach (zehn), Baiersbronn (51), Dornstetten (55), Empfingen (47), Eutingen (24), Freudenstadt (152), Glatten (zehn), Grömbach (drei), Horb (182), Loßburg (35), Pfalzgrafenweiler (44), Schopfloch (28), Seewald (neun), Waldachtal (37) und Wörnersberg (zwei).

Inzidenz bei 577

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis betrug laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag 577,0.

Info: Impfmöglichkeiten im Kreis

Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen gibt es im Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (KISS), bei Aktionen des Mobilen Impfteams aus der Ortenau und bei niedergelassenen Ärzten.

KISS, Dornstetter Straße 19 in Schopfloch: ab Montag, 6. Dezember, von Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr. Buchung auf www.kreis-fds.de ab Sonntag, 15 Uhr, oder ab Montag, 6. Dezember, zwischen 11 und 12 Uhr unter Telefon 07441/ 920 88 88. "Spontanimpfungen" sind möglich. Ab 30 Jahren gibt es Moderna.

Mobile Impfteams: an diesem Samstag, von 14 bis 20 Uhr in der Horber Hohenberghalle; am Sonntag von 14 bis 20 Uhr in der Seewaldhalle in Besenfeld, am Donnerstag, 9. Dezember, von 14 bis 20 Uhr im Gemeindehaus Tumlingen, am Freitag, 10. Dezember, von 14 bis 20 Uhr im Haus des Gastes in Alpirsbach und am Samstag, 11. Dezember, von 14 bis 20 Uhr in der Festhalle in Schapbach; Weitere Termine sind in Planung.

Arztpraxen: an diesem Samstag wird von 8 bis 16 Uhr im Krankenhaus Freudenstadt, bei der Praxis Dr. Marx Horb am Mittwoch, 8. Dezember, von 7 bis 12 Uhr, Anmeldung unter https://impfterminmanagement.de/praxis/marx-horb, Impfzentrum der Hausärzte am Spritzenhaus in Obertal, Buchung unter www.hausaerzte-am-spritzenhaus.de/impfung/. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, der Personalausweis und der gelbe Impfpass. Für einen schnelleren Ablauf sollten die erforderlichen Dokumente ausgefüllt mitgebracht werden. Zu finden sind sie auf der Internetseite www.impfen-bw.de.