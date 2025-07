Für die Bewohner des Seniorenzentrums Martha-Maria, aber auch für alle Fußgänger in diesem Bereich könnte wohl ruhig jeden Tag Keltenfest sein.

Zugegeben, der Trubel wäre manchem vielleicht auf Dauer zu viel, doch mit dem Keltenfest am 19. und 20. Juli wird endlich auch der direkte Zugang vom Fußweg bei Martha-Maria zur Badepark-Brücke und damit in den Stadtpark Kleb wieder geöffnet. Leider aber nicht von Dauer.

Ausgeschilderter Fußweg

Nagolds Pressesprecherin Julia Glanzmann informiert auf Nachfrage der Redaktion: „Zum Keltenfest wird es einen ausgeschilderten Fußweg geben. Dieser führt vom Teufelwerk bis zum Rentschler-Wehr. Kurz vor dem Seniorenzentrum Martha-Maria führt ein Weg rechts am Gebäude vorbei. Danach gelangt man am Krautbühl vorbei wieder auf die Uferstraße. Dort befindet sich einer der Eingänge zum Keltenfest.“

Entgegen den Mutmaßungen von Nagolds OB beim offiziellen Pressegespräch, dass dieser direkte Zugang von Martha-Maria zum Kleb erhalten bleiben könnte, wartet Glanzmann mit einer Enttäuschung auf. Nach der Veranstaltung wird dieser provisorische Weg nämlich wieder zurückgebaut. Der direkte Durchgang entfällt also wieder.

„Für die Fußgänger sehr gefährlich“

Die Fußgängerführung in den Kleb vom Nagolder Westen aus, wird dann wieder über die Freudenstädter Straße oder den Badepark-Parkplatz erfolgen. „Grund hierfür ist, dass die Baufirma die Baustelle über die Wege anbinden muss. Die Kreuzung wäre für die Fußgänger sehr gefährlich und würde den Bauablauf stören“, erörtert Nagolds Pressesprecherin auf Nachfrage der Redaktion.

Dieses Vorgehen sei in Abstimmung mit dem Seniorenzentrum Martha-Maria beschlossen worden. Mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme sei dann im Laufe des Septembers zu rechnen.

Auch der Weg vom Busbahnhof zum Kleb über die Uferstraße bleibt gesperrt. Stattdessen verläuft zum Beispiel der Kelten-Umzug zur Eröffnung des Festes am Samstag, 19. Juli, ab 13.30 Uhr auf der anderen Waldach-Seite, wo es am H&M-Gebäude entlang am Fluss in Richtung Longwyplatz und dann – mit einer Extra-Schleife - zum Stadtpark Kleb geht.

Im Kleb ist nichts zu merken

Auf dem Festareal selbst dürfte nur wenig von der unterbrochenen Baustellentätigkeit zu merken sein. Der Stadtpark Kleb ist schon seit Wochen von der Baustelle befreit. Areale, wo im Herbst weitergebaut werden muss, sind mit Sand eingeebnet, der Rest längst wieder eingesät.

Auch die Baustelle am Krautbühlpark weicht dem Lagerleben für das Keltenfest. Sie geht aber direkt nach dem Abbau des Festes weiter.

Im Pressegespräch zum Keltenfest machte Nagolds OB Jürgen Großmann deutlich, dass es zu der Unterbrechung der Baustellenzeit keine wirkliche Alternative gab. Der Stadtpark Kleb sollte den Sommer über zur Verfügung stehen, und auch das Keltenfest wollte man nicht ausfallen lassen. Also wird der vergleichsweise große Aufwand betrieben, die Baustellentätigkeit unterbrochen, und sogar ein provisorischer Zugang vom Nagolder Westen aus geschaffen.