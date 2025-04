Nach Entführung in Tübingen gesucht: Autokameras könnten Spur zum Täter liefern

1 Autos sind im Seitenspiegel eines Pkw zu sehen. Manche Automodelle bieten eine Videoaufzeichnung. Das könnte für Ermittler im Tübinger Entführungsfall nützlich sein. (Symbolfoto) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Viele Hinweise aus der Bevölkerung sind zu dem Phantombild eingegangen, das die Polizei nach der Entführung einer Frau in Tübingen vom Tatverdächtigen veröffentlicht hat. Entscheidend bei den Ermittlungen könnten auch Autos mit Videoaufzeichnung sein.









Eine 68-Jährige Frau wurde am Ostersamstag, 19. April, gegen 12.40 Uhr auf einem Supermarktparkplatz im Schleifmühleweg in der Tübinger Weststadt von einem Unbekannten in ihrem eigenen Auto entführt. Gegen 14 Uhr gelang es der verletzten Frau laut Polizeibericht schließlich, ihre Fesselung zu lösen und sich aus dem Kofferraum ihres zwischenzeitlich in der Nähe eines Geldinstituts in der Heinlenstraße abgestellten schwarzen Audi A6 zu befreien.