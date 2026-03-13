Weitere Wohnungseinbrüche?: Offenburger Kriminalpolizei sucht nach Schmuck-Besitzern

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers am Donnerstag, 19. Februar, steht die Aufklärung weiterer Wohnungseinbrüche der Polizei Offenburg im Fokus.
Der 40-jährige rumänische Staatsangehörige befindet sich aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkten Europäischen Haftbefehls weiter in Untersuchungshaft. Neben den vier Wohnungseinbruchsdiebstählen in Freiburg und Ettenheim zwischen 2023 und 2025, die dem Haftbefehl zugrunde liegen, ergab sich der Verdacht, dass der Inhaftierte als Täter einer Vielzahl weiterer Einbrüche im südbadischen Raum in Betracht kommt – darunter in Freiburg, Offenburg, Lahr, Herbolzheim und Ettenheim.