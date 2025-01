Weitere Unterstützung zugesagt: Hausacher Verein hilft in Burkina Faso

1 Die Herstellung von mit lokalen Nahrungsmitteln mit angereicherten Mehlmischungen soll l wiederholt werden, um gerade die Kinder mit ausgewogener Ernährung versorgen zu können. Foto: Abou Bayo

Nach der Rückkehr vieler Dorfbewohner in ihre Heimat Douroula steht die Gemeinde vor neuen Herausforderungen. Der Verein „Wir für Burkina“ unterstützt dort unter anderem mit Schulprojekten und Initiativen gegen Hunger.









Die Regularien in der Hauptversammlung des Vereins „Wir für Burkina“ waren schnell erledigt. Laut Kassenbericht von Selina Schmid investierte der Verein rund 14 700 Euro im vergangenen Jahr in die Bildung der Kinder und Jugendlichen in Douroula in Burkina Faso: für Schulgebühren, Lehrer-Zusatzstunden, Schuluniformen und die Schulgebühren von 28 Waisenkindern. Ein großer Betrag floss noch in die Saalmiete für Schulräume in Degougou, damit die aus Douroula geflüchteten Schüler dort weiter unterrichtet werden konnten.