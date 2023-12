Weitere Unterstützer gesucht: Integrationsarbeit in Friesenheim wird immer schwieriger

1 Cordula Rid ist mit viel Engagement für die Flüchtlinge im Einsatz – auch wenn es um gemeinsames Basteln geht. Foto: Bohnert-Seidel

Das Netzwerk Solidarität in Friesenheim hat zum Adventsnachmittag eingeladen. Viele Menschen sind aus der Gemeinschaftsunterkunft ins Georg-Schreiber-Haus gekommen. „Die Flüchtlingsarbeit wird aber immer schwieriger“, so Pfarrer Rainer Janus gegenüber unserer Redaktion. Davon war jedoch zum Kaffeenachmittag nichts zu spüren. Den Kindern wurde eine Spielecke eingeräumt. An den Tischen wurde gebastelt, gemalt und es wurde eine riesige Burg gebaut. Die Kinder fühlten sich wohl und ihre Eltern genossen es, entspannt am Tisch eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken.