Weitere Taten in St. Georgen?: Wie ein Tesla-Video einem 36-Jährigen zum Verhängnis wurde

Weitere Taten in St. Georgen?

1 Auf der Suche nach unverschlossenen Autotüren war der 36-Jährige am Wochenende. (Symbolfoto) Foto: Marko - stock.adobe.com

Ein 36-Jähriger lief in der Bergstadt mehrere Straßen ab und öffnete unverschlossene Autos. Pech für den Mann: Eine Kamera in einem Tesla zeichnete ihn dabei auf – so konnte die Polizei ihn überführen. Die Beamten vermuten eine Diebstahl-Serie.









Das Video, das am Sonntag auf Facebook kursierte, zeigt es deutlich: Ein Mann geht an einer Reihe geparkter Autos im Urbanweg vorbei, zieht an deren Türgriffen, um zu prüfen, ob sie verschlossen sind. Als er eine Tür findet, die sich öffnen lässt, steigt er ein.