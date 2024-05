Links abbiegen in die „Staig“ bald nicht mehr möglich

Weitere Sperrung in Rottweil

1 Wer links den Pflugbuckel hinauf will, der hat das Nachsehen. Eine Sperrung soll die Anwohner des Pflugbuckels entlasten. Foto: Alt

Von der Tuttlinger Straße in die „Staig“ einzufahren – das wird vorerst nicht mehr möglich sein. Weil seit der Baustelle in der Tuttlinger Straße der Verkehr in der Nebenstraße stark zugenommen hat, muss die Stadt nun Handeln.









Wegen Bauarbeiten der Energieversorgung Rottweil (ENRW) ist derzeit die Tuttlinger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Stadtverwaltung Rottweil empfiehlt eine weiträumige Umfahrung über die Eisenbahnstraße oder die Stadionstraße. Doch diese nutzen nicht alle Verkehrsteilnehmer. Zu gerne wird auf dem Weg in die Stadt über die „Staig“ abgekürzt. Die Folge: „Es besteht dort eine objektive Gefährdungslage“, sagte Fachbereichsleiter Bernd Pfaff am Mittwochabend im Gemeinderat.