Die Bundesanwaltschaft hat drei weitere mutmaßliche Reichsbürger festnehmen lassen – darunter Steffen W. aus Horb. Er ist in der Stadt kein Unbekannter und gehört zum Dunstkreis des bereits in Untersuchungshaft sitzenden Ralf S. aus Horb.

Bei den Horber Ritterspielen durfte er in die Welt der Monarchie abtauchen. Sein Haus in der Horber Kernstadt hat sich Steffen W. zur Burgfestung ausgebaut. Klickten hier am Montag die Handschellen?

Der Horber soll zur Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören, die einen Umsturz geplant haben sollen. Das berichteten am späten Montagabend der SWR und das ARD-Hauptstadtstudio. Ebenfalls festgenommen wurde Johanna F.-J. aus dem Bodenseekreis und Hans-Joachim H. aus dem Landkreis Harburg/Niedersachsen.

Laut den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft soll die Gruppe um Prinz Reuß die Wiedererrichtung des Deutschen Reiches von 1871 geplant haben. Die Bundesanwaltschaft wollte sich noch nicht zu den Festnahmen äußern und kündigte für den Dienstag eine Pressemitteilung an.

Doch wer ist der Festgenommene aus Horb?

Steffen W. ist in der Stadt kein Unbekannter. Mehrere Jahre wirkte er aktiv bei den Horber Ritterspielen mit, genoss das Abtauchen in die vergangene Epoche. Er liebte es, sich im Gewand zu kleiden und bei den Ritterspielen mitzuwirken. Als es den Ritterspiel-Verein noch gab, war er oft in vorderster Reihe zu sehen. Ein Mittelalter-Begeisterter, der auch sein Haus entsprechend umgebaut und gestaltet hat. Doch nachdem der Ritterspiel-Verein aufgegeben hatte, wurde es ruhig um Steffen W.

Wie wird Steffen W. von anderen beschrieben?

Als eher unsicherer Typ. Schüchtern, eigentlich mit wenig Selbstbewusstsein. Bei den Ritterspielen konnte er sich aber von einer anderen Seite zeigen. Er genoss dabei die Aufmerksamkeit.

Gab es Anzeichen dafür, dass Steffen W. in die Reichsbürger-Szene abgedriftet ist?

Ja. Steffen W. war auch beim Montagsspaziergang der Querdenker am 20. Dezember 2021 dabei. Gemeinsam mit Horbs bekanntestem Querdenker Ralf S., der im Dezember 2022 bei der ersten Razzia verhaftet wurde, diskutierte Steffen W. mit Ralf S. und Matthias H. aus Ergenzingen mit den Demonstranten über Reichsbürger-Themen. H. wurde gemeinsam mit Ralf S. verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Kommt die Festnahme von Steffen W. überraschend?

Schon im Dezember bei der ersten Reichsbürger-Razzia, so berichten zuverlässige Informanten, war das Haus von Steffen W. in Horb schon durchsucht worden. Offenbar scheint es jetzt mehr Ermittlungs-Ansätze zu geben, dass auch er mit Ralf S. und Matthias H. in die Umsturzpläne von Prinz Reuß verstrickt sein könnte.

Was passiert nun mit dem Horber?

Die drei Beschuldigten sollen im Laufe des Dienstags dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Der entscheidet, ob Steffen W. und die anderen in Untersuchungshaft kommen.