Ausgebüxte Kuh in Balingen kein Einzelfall

1 Das ausgebüxte Jungrind Lupi steht mittlerweile wieder mit dem Rest ihrer Herde auf der Weide. Foto: Privat

Dass Kühe und insbesondere Jungrinder in ihrem jugendlichen Leichtsinn etwas über die Stränge schlagen, ist nicht unbedingt eine Seltenheit, wie Birgit Lang verrät. Die Landwirtin hat noch einige weitere solcher Vorfälle in Erinnerung.









„Es ist gar nicht mal so außergewöhnlich, dass so etwas passiert“, sagt Birgit Lang. Daher wundert sie sich über die mediale Aufmerksamkeit, die der Ausbruch einer ihrer Jungrinder in den vergangenen Wochen bekommen hat. „Immer mal wieder kommt es vor, dass gerade die jüngeren, etwas übermütigeren Tiere anfangs etwas unruhig sind.“