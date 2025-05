Was tut sich im Neuweiler Ortskern?

1 Bevor das Heimatmuseum saniert werden kann, bedarf es noch einer Prüfung des Denkmalamts. Foto: Thomas Fritsch Die Ortskernsanierung in Neuweiler gestaltet sich als regelrechtes Mega-Projekt. Jetzt hat das Land Baden-Württemberg weitere Fördermittel freigegeben.







Die Sanierung des Ortskerns ist seit 2015 ein großes Thema in Neuweiler. Möglich machte sie vor allem die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Bis Anfang 2024 stand eine Fördersumme in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro zur Verfügung – 60 Prozent von Land und Bund, 40 Prozent erbringt die Gemeinde.