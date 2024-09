Weitere Baustelle in Baiersbronn

1 Die Parkplätze (im Hintergrund) sind mit dem Beginn der Arbeiten nur noch von oben anzufahren. Die Bushaltestelle wird verlegt. Foto: Michel

Neue Sperrung ab Montag: Bushaltestellen und Taxistand werden verlegt.









Am Montag, 30. September, starten die Bauarbeiten am Bahnhof Baiersbronn, um den Bahnhofsvorplatz in den nächsten zwei Monaten zu einem modernen, multimodalen Verkehrsknotenpunkt umzugestalten. Das teilt die Gemeinde mit. Der Umbau sei ein zentraler Bestandteil der kommunalen Verkehrspolitik, die auf eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität setze.