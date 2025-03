Weitere Bauarbeiten an Straßen und Wegen im Christophstal und am Unteren Marktplatz werden in den nächsten Tagen ausgeführt.

Die Stadt putzt sich damit heraus für die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn im „Tal X“, die am 23. Mai beginnt. Über die Arbeiten informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Nach der Asphaltierung des Parkplatzes am Hofgut Bärenschlössle geht es jetzt weiter mit der Christophstraße. Der rund 300 Meter lange Abschnitt von der alten Tuchfabrik bis zur Einmündung in die Talstraße erhält eine neue Tragdeckschicht, eine kombinierte Tragschicht mit Feinbelag.

„Die Einmündung in die Talstraße wird ausgekoffert, um den Unterbau dort verstärken zu können“, so Jürgen Dauner vom Amt für Stadtentwicklung. Die Vorarbeiten dafür haben am Montag begonnen. An einem Tag, voraussichtlich am Donnerstag, 27. März, muss die Straße für den Einbau des neuen Belags voll gesperrt werden. Die Anlieger sind darüber bereits informiert.

Auch in der Innenstadt rücken die Bagger an. Die Schickhardtstraße bekommt einen neuen Belag, auf der gesamten Länge vom Pflasterbelag an der Stadtkirche bis zur Einmündung in die Murgtalstraße.

In zwei Etappen

Die Arbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt, so dass die Tiefgarage genutzt werden kann. Danach hat das Quartier komplett erneuerte Verkehrswege; Gärtnerstraße, Finkenbergstraße und Alfredstraße sind bereits saniert und teils neu gestaltet.

Dritte Baustelle ist der Untere Marktplatz selbst. In dieser Woche beginnen Bauarbeiter mit der Erneuerung der Sand- und Splittfußwege im Bereich Spielplatz und Wasserfontänen. Hier wird ein neues Brechsandgemisch eingebaut. Für Fußgänger bleibt der Platz passierbar; wenn der erste Weg fertiggestellt ist, beginnen die Arbeiten am zweiten.

Darüber hinaus wird dort auf dem Rasenstück die ebene Fläche hergestellt, auf dem das Spiegelzelt stehen wird. Dort finden während der Gartenschau zahlreiche Veranstaltungen statt. Im Anschluss geht es am Unteren Marktplatz zwischen der Buchhandlung Thalia und der „Marktwirtschaft“ weiter. Die dortigen Parkplätze für Autos entfallen bis zum Ende der Gartenschau, weil dort die barrierefreie Haltestelle für den Gartenschau-Pendelbus eingerichtet wird. Auch die Busparkplätze sind dann vorerst nicht mehr nutzbar, so die Stadt.