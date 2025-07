Weitere Austritte im Kreistag: Es rumort weiter bei der AfD im Kreis Calw

1 Werner Kriech (von links), Günther Schöttle und Manfred Senk treten aus der AfD-Kreistagsfraktion aus. Foto: Aus acht mach fünf: „Die AfD-Fraktion im Kreistag Calw hat sich verkleinert“, teilt die Partei mit. Neben Günther Schöttle treten weitere Kreisräte aus der Fraktion aus.







Es rumort weiter in der Kreis-AfD. Nach dem Austritt des bisherigen Kreistags-Fraktionsvorsitzenden Günther Schöttle aus Fraktion und Partei, gibt es nun im Kreistag noch weitere Veränderungen. „Die AfD-Fraktion im Kreistag Calw hat sich verkleinert“, teilt die Partei in einer Pressemitteilung mit und nennt auch die Namen der beiden weiteren bisherigen Mitglieder, die der Fraktion nun den Rücken gekehrt haben: „Durch den Rücktritt von Günther Schöttle als Fraktionssprecher sowie den Austritt von Manfred Senk und Werner Kriech reduziert sich die Fraktion von ursprünglich acht auf nun fünf Mitglieder“, heißt es in der Mitteilung weiter. Wert legt die Partei darauf, „dass Herr Senk und Herr Kriech bereits zuvor keine Mitglieder der AfD-Partei waren“.