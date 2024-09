Weitere Aufzüge sollen kommen: Freiburger Hauptbahnhof soll barrierefreier werden

1 Der Freiburger Hauptbahnhof hat in Sachen Barrierefreiheit noch Nachholbedarf. Foto: Alexander Blessing

Freiburgs OB Martin Horn hat sich mit der Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Clarissa Freundorfer, über den Hauptbahnhof ausgetauscht.









„Es ist für niemanden nachvollziehbar, dass der Bund, das Land und die Region 440 Millionen Euro in den Ausbau der S-Bahn investieren, während die Fahrgäste dennoch häufig in überfüllten Zügen stehen oder Fahrten ausfallen. Hier muss schnell Abhilfe geschaffen werden, in dem schnell zusätzliche Fahrzeuge bereitgestellt werden,“ fordert Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.