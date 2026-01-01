Weiterbildung: Nur wenige Arbeitnehmer nutzen Bildungsurlaub

Obwohl Millionen Anspruch haben, nutzen nur wenige Beschäftigte Bildungsurlaub. Auch darüber hinaus ist die Teilnahme an Weiterbildungsmöglichkeiten im internationalen Vergleich gering.
Berlin - Nur wenige Arbeitnehmer in Deutschland nehmen Bildungsurlaub etwa zur beruflichen oder politischen Weiterbildung. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den zuständigen Ministerien und Verwaltungen in den 16 Bundesländern hervor. Demnach liegt die Quote der Menschen, die Bildungsurlaub in Anspruch nehmen, in manchen Bundesländern unter einem Prozent der Anspruchsberechtigten.