1 Der Lahrer Boxer Vedat Deniz ist weiter als Profi ungeschlagen. Foto: Gieger

Der 23-jährige Vedat Deniz aus Lahr hat auch seinen sechsten Kampf als Profiboxer gewonnen.















Es waren keine einfachen Voraussetzungen für den Kampf in Wiesbaden am Sonntag. „Es gab viele Ausfälle bei der Veranstaltung – auch mein geplanter Gegner hat abgesagt“, berichtet der Lahrer Profiboxer Vedat Deniz im Gespräch mit unserer Redaktion. So bekam er einen anderen Gegner, der in seiner Karriere bereits deutlich mehr Kämpfe absolviert hatte, als Junioren-Weltmeister Deniz. „Darauf war ich nicht eingestellt – es war ein sehr erfahrener Gegner“, so der 23-Jährige. So entwickelte sich ein offener Kampf, aus dem der Lahrer in der dritten Runde als Sieger hervorging. Denn sein Gegner hatte sich eine Verletzung an der Rippe zugezogen, woraufhin der Kampf abgebrochen und für Deniz gewertet wurde.

Dessen Profibilanz bleibt damit makellos, alle seine sechs Kämpfe hat er gewonnen. Bereits im März steht nun ein weiterer Kampf an. „Und wenn ich den gewinne, dann reden wir über den Titelkampf, bei dem es in Richtung Las Vegas geht“, so Deniz. Ein konkretes Datum für den Kampf in den Vereinigten Staaten gibt es noch nicht, es soll jedoch noch in diesem Jahr soweit sein, sagt der Lahrer Profiboxer.