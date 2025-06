Weiter Politikum in Bad Liebenzell: Talwiesen sorgen weiter für Streit

1 Die Talwiesen sorgen weiter für Zündstoff im Bad Liebenzeller Gemeinderat. Foto: Thomas Fritsch Nach dem noch nicht rechtskräftigen Freispruch für Dietmar Fischer waren die Talwiesen wieder Thema im Gemeinderat.







In der Sitzung am Dienstag ging es neben einer Pressemitteilung auch um die Rolle des Bürgermeisterstellvertreters Sebastian Kopp. In der nächsten Sitzung soll nun alles auf den Tisch kommen. Die Pachtverträge, welche Dietmar Fischer noch als Bürgermeister über Grundstücke in den Talwiesen mit der Firma Häberle geschlossen hatte, sorgen im Gemeinderat weiter für Zündstoff. Fischer war von einem Untreue-Vorwurf in diesem Zusammenhang durch das Calwer Amtsgericht freigesprochen worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft möchte in Berufung gehen.