Weiter im WFV-Pokal: Souverän und unspektakulär – TSG Balingen siegt beim SV Nehren

Souverän erledigte die TSG Balingen ihre Pokalaufgabe beim Landesligisten SV Nehren. Dabei stand der zuletzt fehlende Ivo Colic etwas überraschend in der Startelf. In jener tauchten dafür Matthias Schmitz (stand im Stau und kam zur 2. Halbzeit) sowie Denis Latifovic und Simon Klostermann (fehlten im Kader) nicht auf. Zudem musste Pedro Almeida Morais schon nach einer Viertelstunde vom Platz, ein Ausfall ist aber nicht zu befürchten. Beim SVN standen mit Luis Sinz und Max Bauknecht auch zwei ehemalige Balinger auf dem Feld.

Eisele trifft vom Punkt

Das Team von Isik startete sehr konzentriert und hatte nach zwei Minuten durch Almeida Morais schon den ersten gefährlichen Abschluss. Eine Minute später wurde der Angreifer im Strafraum durch ein Halten zu Foul gebracht – den fälligen Strafstoß verwandelte Sascha Eisele souverän. Die TSG baute variabel auf und stellte die Hausherren so zunächst vor große Probleme. Nach einer Hereingabe von Ole Deininger scheiterte Halim Eroglu aus kurzer Distanz an Keeper Michael Geiger (13.). Hier war das 2:0 eigentlich schon fällig.

Fritschi trifft nach Freistoß

Nach 30 Minuten forderte Eisele lautstark „mehr Energie“ und 120 Sekunden später folgte der zweite Treffer: Einen Freistoß von Jonas Brändle drückte Jonas Fritschi über die Linie. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabine.

Die TSG wechselte in der Folge Schmitz, Tim Hannak und Kike ein und kam prompt zu einer großen Chance. Von Moutassime herrlich bedient scheiterte Eroglu an Geiger, der folgende Versuch von Hannak wurde auf der Linie geklärt. Wenige Minuten später (53.) schoss Kike nach einem schönen Spielzug über das Tor, dann verflachte die Partie deutlich. Balingen ließ Ball und Gegner laufen, machte aber nicht mehr als nötig und streute den ein oder anderen Fehler ein. Der SVN verteidigte leidenschaftlich, war im Spiel nach vorne aber ohne wirkliche Gelegenheit. So blieb es am Ende bei einem 2:0-Sieg, welcher nicht lange in Erinnerung bleiben wird. Der Fokus richtet sich nun auf das Duell bei der SG Sonnenhof Großaspach am Samstag.

Isik zufrieden

Isik sagte gegenüber unserer Redaktion: „Wir sind weiter, haben keine neuen Verletzten und zudem zu Null gespielt. Darum ging es heute. Ich fand gut, dass wir nichts zugelassen haben. Wenn wir unsere hundertprozentigen Chancen noch machen, geht es 5:0 aus. Wir können zufrieden sein. Aufstellung TSG: Klose; Deininger (46. Hannak), Eisele, Jäger (46. Schmitz), Fritschi, Brändle, Colic (46. Kike), Schmidt, Moutassime, Almeida Morais (13. Pilic), Eroglu (63. Birkic).