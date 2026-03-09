Weiter im Bezirkspokal: A-Ligist SV Tumlingen-Hörschweiler „das bessere Team“

Nach dem starken Auftritt gegen den Bezirksligisten VfL Nagold II freut sich Tumlingens Sportvorstand Marco Schmelzle über das Weiterkommen.
Als letzte Mannschaft hat sich der SV Tumlingen-Hörschweiler für das Bezirkspokal-Viertelfinale qualifizieren können. Tumlingens Sportvorstand Marco Schmelzle sprach von einen verdienten Sieg seiner Mannschaft. „Bis auf zehn starke Minuten der Nagolder vor der Pause, in der sie mit zwei Treffern in Führung gingen, waren wir das bessere Team und sind meiner Meinung nach auch verdient ins Viertelfinale eingezogen“, fasste Schmelzle das Spiel zusammen, das 3:2 (1:2) endete.