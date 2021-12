1 Im Kreis Calw hat es wieder einen in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfall gegeben Foto: dpa

Das Calwer Landratsamt hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona vermeldet, es handelt sich um eine Frau aus Höfen. Dazu kommen 131 Neuinfektionen.















Kreis Calw - Im Landkreis Calw wurden am 20. Dezember 131 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Hiervon entfallen 108 Neuinfektionen auf den 18. Dezember, neun auf den 19. Dezember und 14 auf den 20. Dezember.

Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt 35 positive Antigen-Schnelltests gemeldet. Das RKI gibt die Inzidenz mit 417,1 an. Spitzenreiter bei den Neuinfektionen sind Calw mit 28 neuen Fällen und Oberreichenbach mit 23 Neuinfektionen. Es folgen Altensteig und Bad Wildbad mit je elf neuen Fällen und Gechingen und Nagold mit zehn neuen Fällen.

Weiterer Todesfall

Ferner hat das Landratsamt einen weiteren in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfall aus dem Kreis Calw bekannt gegeben. Es handelt sich um eine Frau aus Höfen an der Enz.

Das Impfmobil ist am Dienstag in Simmersfeld. Dazu gibt es an den drei Impfzentren im Landkreis in Nagold, Calw und Bad Wildbad noch freie Impftermine, die man auf der Homepage des Landkreises buchen muss.