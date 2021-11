1 Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Calw liegt bei 186. Foto: dpa

Im Landkreis Calw wurden am 23. November 186 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zusätzlich wurden dem Gesundheitsamt 20 positive Antigen-Schnelltests gemeldet.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw - Ferner wurden ein weiterer in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehender Todesfall aus dem Kreis Calw bekannt. Es handelt sich um eine Frau aus Althengstett.

Am meisten Neuinfektionen meldet Nagold mit 36, gefolgt von Calw mit 29 und Wildberg mit 20. Auf Bad Teinach-Zavelstein entfallen 14 Fälle, auf Neubulach 13 und auf Altensteig zwölf. Neun Fälle sind es in Neuweiler, je acht in Bad Herrenalb und Schömberg, je sieben Fälle gibt es in Ebhausen und Gechingen. Sechs sind es in Althengstett und Haiterbach. Je drei Fälle betreffen Oberreichenbach, Rohrdorf und Simmersfeld. Zwei sind es in Unterreichenbach und je ein Fall in Simmozheim, Höfen, Enzklösterle und Dobel. Das Landesgesundheitsamt gibt die Inzidenz mit 575,1 an.