Weit mehr als Ferienprogramm: Jugendarbeit in Hüfingen soll neu gedacht werden

Die Verantwortliche möchte das neue Konzept noch vor den Sommerferien im Hüfinger Gemeinderat vorstellen. Erste Ideen stoßen auf großes Interesse bei Kindern.

Was für eine Fülle und welche Abwechslung die Kinder und Jugendlichen mit dem städtischen Ferienprogramm für dieses Jahr erhalten, lässt sich beim Blick auf rund 45 Veranstaltungen nur erahnen. Doch eines ist gewiss: Seit die Möglichkeit zur Online-Anmeldung auf der Webseite der Stadt läuft, läuft für die Hüfinger Leiterin der Sozialraumplanung, Susanne Bucher, angesichts hunderter Anmeldungen eine heiße Phase.

Ferienprogramm als eine Säule Das Ferienprogramm ist eine der Säulen, welche zu der von der Stadtverwaltung geplanten Neuausrichtung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zählt. Diese schreitet in großen Schritten voran. Sukzessiv folgt sie ihrem Ziel, mit einem tragfähigen und nachhaltigen Konzept langfristig die jungen Menschen und ihre Bedürfnisse in den städtischen Alltag einzubeziehen. Bucher hält die Teilhabe der jungen Menschen an der Gesellschaft für eminent wichtig. „Die jungen Menschen aktiv in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, fördert das Verantwortungsbewusstsein, schafft Vertrauen und stärkt die Kompetenz“, beschreibt sie die offene Jugendsozialarbeit als Fundament kommunaler Kinder- und Jugendarbeit.

Ins Gespräch kommen

Die Möglichkeit, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, ergibt sich durch die Förderung von Räumen der Begegnung und Möglichkeiten zur Kommunikation. Zu diesen zählt Bucher die bereits erfolgreich initiierten Formate „Pizza & Talk“ sowie die Bürgermeistersprechstunde für die junge Generation.

Bucher hebt den Ideenreichtum und den Gemeinschaftssinn der Kinder und Jugendlichen hervor, die viele der Vorschläge selbst einbrachten. Als Beispiel nennt sie die Idee, am Kofenweiher oder in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes vermehrt Bänke zum Entspannen aufzustellen, da die Ruhebänke hauptsächlich der älteren Generation nützen.

Jugend bringt konkrete Vorstellungen ein

Doch auch mit Ideen wie einem Fitness-Parcours mit Bewegungsgeräten, öffentlichen Ballspielplätzen oder mehr Mülleimern im Schulbereich bewiesen die Jugendlichen Kreativität und Gestaltungssinn für ein attraktives Hüfingen. Auch der Wunsch nach einem Verbot der E-Roller war vermehrt zu hören.

Verwaltung muss Ideen bündeln

Bucher skizzierte, dass es Aufgabe der Verwaltung ist, diese Ideen zu bündeln, wo möglich und sinnvoll umzusetzen und den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie als gleichberechtigte Gesprächspartner anerkannt sind. In der Kinder- und Jugendarbeit, zu der weiterhin die Öffnung des Jugendhauses mit all seinen Angeboten gehört, ist es von Bedeutung, allen die Möglichkeit zu bieten, angehört zu werden.

Kooperationen werden gestärkt

Zudem soll die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Vereinen und weiteren Einrichtungen vertieft und die Netzwerkarbeit gestärkt werden.

Hinsichtlich der Ortsteile gibt es in Mundelfingen und Hausen vor Wald eine Landjugend, in Behla und Fürstenberg einen Jugendraum. Diese Angebote für die junge Generation in den Ortsteilen und von anderen Vereinen werden, soweit gewünscht, eingebunden. Bucher informierte, dass der Auslöser der Neuausrichtung in der städtischen Kinder- und Jugendarbeit die einvernehmliche Trennung der Stadt von der Jugendhilfeeinrichtung Mariahof war. Diese war bis zum 31. März dieses Jahres für den Betrieb des Jugendreferats zuständig.

Ferienprogramm

Das Sommerferienprogramm ist seit wenigen Tagen auf der Webseite der Stadt Hüfingen freigeschaltet. Noch läuft die Anmeldung bis 1. Juli, die Verlosung der Plätze findet am 2. Juli statt. Genauere Informationen zum Angebot sowie zur Anmeldung gibt es direkt bei Susanne Bucher, Telefon 0771/6009230 oder per E-Mail an Susanne.Bucher@huefingen.de.