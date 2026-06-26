Weit mehr als Ferienprogramm: Jugendarbeit in Hüfingen soll neu gedacht werden

Die Verantwortliche möchte das neue Konzept noch vor den Sommerferien im Hüfinger Gemeinderat vorstellen. Erste Ideen stoßen auf großes Interesse bei Kindern.
Was für eine Fülle und welche Abwechslung die Kinder und Jugendlichen mit dem städtischen Ferienprogramm für dieses Jahr erhalten, lässt sich beim Blick auf rund 45 Veranstaltungen nur erahnen. Doch eines ist gewiss: Seit die Möglichkeit zur Online-Anmeldung auf der Webseite der Stadt läuft, läuft für die Hüfinger Leiterin der Sozialraumplanung, Susanne Bucher, angesichts hunderter Anmeldungen eine heiße Phase.