1 Dunja Burgbacher-Bucher ist Leiterin der Rottweiler Außenstelle des Weißen Rings. Foto: Neß

Sexueller Missbrauch, Bedrohung, Mordversuch – die Liste der Straftaten, die die Klienten des Opferschutzvereins Weißer Ring erfahren haben, ist lang. Dunja Burgbacher-Bucher, Leiterin der Rottweiler Außenstelle, ist 2016 selbst Opfer geworden. Heute will sie mit ihren Erfahrungen anderen helfen.

Rottweil - Dunja Burgbacher-Bucher sitzt in ihrem Garten. Hinter ihr erstreckt sich der Schwarzwald, ihre beiden Hunde liegen in der Sonne und sie nippt an ihrem Kaffee. Währenddessen erzählt sie, dass sie an Weihnachten 2016 Opfer eines Mordversuches geworden ist. Über Wochen hinweg sei die Straftat heimtückisch geplant gewesen. Bernd Lohmiller, der ebenfalls am Tisch sitzt, war damals der zuständige Sachbearbeiter bei der Kripo – heute ist er ein guter Freund und Berater – und habe ihr den Verein Weißer Ring empfohlen. Bis dato kannte die 51-Jährige den Verein nicht. Die damalige Außenstellenleiterin habe sie beraten und zu Zeugenaussagen vor Gericht, zum Anwalt und Psychologen begleitet. Das habe ihr geholfen.

Heute ist sie Leiterin der Außenstelle des Weißen Rings in Rottweil. "Meine Motivation sehe ich darin, dass ich etwas von dem zurückgeben kann, was ich selbst erfahren habe", sagt sie.

Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein, der jedem hilft, der Opfer eine Straftat geworden ist. Auch Angehörigen, Zeugen von Verbrechen oder Nothelfern bietet der Weiße Ring Hilfe an. "Meine Aufgaben sind vielfältig", erklärt Burgbacher-Bucher. Als Außenstellenleiterin hat sie die Aufgabe, die Fälle, die bei der Rottweiler Außenstelle eingehen, anzuschauen und an die Mitarbeiter zu verteilen. Das ein Fall abgelehnt werde, sei während ihrer Leitung erst zwei Mal vorgekommen. Dass kann dann der Fall sein, wenn es sich beispielsweise um einen psychisch Kranken oder einen Straftäter handelt.

"Ich kläre die Opfer auf, denn viele wissen gar nicht, welche Rechte sie haben", schildert die 51-Jährige. Menschen in einer Notsituation haben oft nicht die Kraft, Anträge auszufüllen und sich um die bürokratischen Gegebenheiten zu kümmern. Auch hier greift der Weiße Ring unter die Arme. "Ich besuche die Opfer und begleite sie, berate, fülle Formulare aus", erzählt sie weiter. Die Opfer seien dabei aus allen Altersklassen, die Straftaten verschieden, von Körperverletzung, über Vergewaltigung und Bedrohung bis hin zu Mordversuchen.

Ein konkretes Schema, wie den Menschen geholfen wird, gibt es laut der Außenstellenleiterin nicht. Jeder Fall sei individuell, wiege unterschiedlich schwer und müsse als Einzelfall betrachtet werden. A und O hinter dem Weißen Ring ist das Netzwerk zu Psychologen, Anwälten und der Polizei, die um Rat gefragt werden können.

Nicht ungefährlich

Dass die Arbeit mit Opfern von Straftaten nicht ungefährlich ist, bestätigt die 51-Jährige. Auch sie sei schon in eine Bedrohungssituation geraten, seitdem finden die Beratungsgespräche innerhalb der Räume der Polizei statt. "Hier fühlen wir uns sicher und ich denke für die Opfer ist das auch ein sicherer Ort."

Bei der Rottweiler Außenstelle sind aktuell sechs Mitarbeiter tätig, wobei derzeit nur drei Mitglieder wegen Corona aktiv sind. Lohmiller betont, dass Unterstützung jederzeit erwünscht sei.

Empathie, Mitgefühl, Menschlichkeit und Zuverlässigkeit sollte man mitbringen, wenn man beim Weißen Ring helfen möchte, sagt Burgbacher-Bucher. "Gewisse Lebenserfahrung, Teamfähigkeit und etwas freie Zeit sind genauso wichtig", ergänzt sie. Aktiv Helfen kann man erst, wenn man eine entsprechende Ausbildung absolviert hat. Der Weiße Ring hat dafür eine eigene Akademie. Ein Grundseminar und verschiedene Aufbauseminare sind verpflichtend. Darüber hinaus sei es stets wichtig, eine gewisse Distanz zu den Erlebnissen der Opfer zu wahren. In erster Linie gehe es bei der Opferhilfe darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Die Corona-Pandemie stellt den Verein vor einige Herausforderungen. Eine Zunahme der Fälle von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch sei bereits auffällig – ob sie Corona geschuldet ist, ist jedoch noch unklar. Burgbacher-Bucher empfiehlt den Opfern, denen es oft schwerfällt sofort Anzeige zu erstatten, sich an eine Gewaltambulanz zu wenden. Seit diesem Jahr gibt es eine solche Einrichtung in Freiburg am Institut für Rechtsmedizin. Diese Einrichtung konnte sie dank des Netzwerkes von Bernd Lohmiller Anfang des Jahres persönlich besichtigen. "Wir stehen auch im Austausch mit der Leiterin dieser Einrichtung, Ulrike Schmidt, welche uns Flyer für uns sowie den polizeilichen Bereich zur Verfügung stellte. Dort können fachgerechte, rechtsmedizinische Untersuchungen durchgeführt und offensichtliche Verletzungen gerichtsfest dokumentiert werden", erklärt sie. Das könne den Opfern später belastende Befragungen ersparen. Wenn die 51-Jährige nicht für den Weißen Ring im Einsatz ist, dann arbeitet sie im medizinischen Bereich der Radiologie und ist am MRT tätig. Auch politisch ist die 51-Jährige aktiv und engagiert sich im Ortschaftsrat in Flözlingen, wo sie selbst wohnt. "Privat lese ich gerne, besuche kulturelle Veranstaltungen und pflege unsere Freundschaften", erzählt sie.

Beim Weißen Ring betreut die Außenstellenleiterin aktuell vier Fälle. "Niemand muss Gewalt aushalten", betont sie. Ihr ist es wichtig, die Menschen aufzuklären und sie dafür zu sensibilisieren, sich Hilfe zu holen.